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23 марта 2020, 17:06 6

Строительством центра скорой помощи в Черкассах заинтересовалась СБУ

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23 марта 2020, 17:06 6
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Служба безопасности Украины и Национальная полиция расследуют возможное завышение цен во время строительства областного центра экстренной медицинской помощи
Фото: СБУ
Служба безопасности Украины и Национальная полиция расследуют возможное завышение цен во время строительства областного центра экстренной медицинской помощи

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на источник "Восемнадцать три нуля”.

Сейчас следствие установило,что работы, оплаченные заказчиком, выполнены не в полном объеме. Также специалисты установили, что подрядчик вмонтировал меньшее количество свай, объем грунта, оставленного для обратной засыпки, не транспортировался на расстояние 15 км, а был оставлен возле объекта строительства.

Напомним, что тендер на выполнение строительных работ тогда выиграло общество "БТК-Строй Плюс”. Оно оценило работы в 46,69 млн гривен.

Сотрудники Службы безопасности Украины убеждены, что должностные лица заказчика оплатили акты работ, которые не были выполнены в полном объеме. По факту незаконного присвоения бюджетных средств должностными лицами Департамента градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Черкасской ОГА уголовное производство было открыто еще 26 февраля.

Как писали RegioNews ранее, детективы НАБУ разоблачили двух человек, причастных к организации преступной схемы по завладению более 51,17 млн гривен трех государственных угледобывающих предприятий - ГП "Селидоуголь", ГП "Мирноградуголь" и ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское №1".


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