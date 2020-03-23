Строительством центра скорой помощи в Черкассах заинтересовалась СБУ
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на источник "Восемнадцать три нуля”.
Сейчас следствие установило,что работы, оплаченные заказчиком, выполнены не в полном объеме. Также специалисты установили, что подрядчик вмонтировал меньшее количество свай, объем грунта, оставленного для обратной засыпки, не транспортировался на расстояние 15 км, а был оставлен возле объекта строительства.
Напомним, что тендер на выполнение строительных работ тогда выиграло общество "БТК-Строй Плюс”. Оно оценило работы в 46,69 млн гривен.
Сотрудники Службы безопасности Украины убеждены, что должностные лица заказчика оплатили акты работ, которые не были выполнены в полном объеме. По факту незаконного присвоения бюджетных средств должностными лицами Департамента градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Черкасской ОГА уголовное производство было открыто еще 26 февраля.
Как писали RegioNews ранее, детективы НАБУ разоблачили двух человек, причастных к организации преступной схемы по завладению более 51,17 млн гривен трех государственных угледобывающих предприятий - ГП "Селидоуголь", ГП "Мирноградуголь" и ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское №1".
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