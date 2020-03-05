СБУ оголосила в розшук "голову фонду державного майна "ДНР"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Досудове розслідування встановило, що колишній працівник комунального підприємства Донецька з інженерною освітою у квітні 2015 року був призначений на посаду "председателя фонда государственного имущества ДНР".
Чиновник нелегітимного органу й нині займається управлінням об’єктами державної власності України, що були реквізовані терористами. Саме на підставі його рішень здійснювалася незаконна приватизація, оренда, використання та відчуження захоплених активів суб’єктів господарювання державної форми власності. До його сфери відповідальності входили також господарські товариства з корпоративними правами української держави, які знаходяться на тимчасово підконтрольних терористам територіях Донеччини.
Функціонеру терористів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України.
Постановою слідчого Управління СБ України в Житомирській області його оголошено в державний розшук.
- 16:36 05 березня Порушення на два мільярди і 149 кримінальних проваджень: результати господарювання мерії Києва
- 16:23 05 березня Посольство США привітало Дениса Шмигаля із призначенням на посаду
- 16:20 05 березня У Харківській області агітатори Світличної привернули увагу поліції
- 16:19 05 березня У Мелітополі підозрюваний зник з будівлі суду
- 16:07 05 березня Заступника голови держагенства водних ресурсів судитимуть за махінації з Бучацьким водосховищем
- 15:59 05 березня В Донецькій області сержант ЗСУ отримав 9 років за вбивство співслужбовця
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука