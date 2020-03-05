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05 березня 2020, 15:01 3

СБУ оголосила в розшук "голову фонду державного майна "ДНР"

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05 березня 2020, 15:01 3
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Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру в участі у діяльності терористичної організації високопосадовцю фейкового органу влади терористичної організації "ДНР"
Фото: СБУ
Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру в участі у діяльності терористичної організації високопосадовцю фейкового органу влади терористичної організації "ДНР"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Досудове розслідування встановило, що колишній працівник комунального підприємства Донецька з інженерною освітою у квітні 2015 року був призначений на посаду "председателя фонда государственного имущества ДНР".

Чиновник нелегітимного органу й нині займається управлінням об’єктами державної власності України, що були реквізовані терористами. Саме на підставі його рішень здійснювалася незаконна приватизація, оренда, використання та відчуження захоплених активів суб’єктів господарювання державної форми власності. До його сфери відповідальності входили також господарські товариства з корпоративними правами української держави, які знаходяться на тимчасово підконтрольних терористам територіях Донеччини.

Функціонеру терористів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України.

Постановою слідчого Управління СБ України в Житомирській області його оголошено в державний розшук.


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