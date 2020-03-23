Коронавирус добрался до Черкасчины

В Черкасской области 22 марта зарегистрировали первого больного коронавирусом

Фото: facebook/BodnarRomanCheODA

В Черкасской области 22 марта зарегистрировали первого больного коронавирусом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Как отметил председатель Черкасской ОГА Роман Боднар, пациент в удовлетворительном состоянии.

"Он находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют согласно отработанного алгоритма Минздрава. Инфекционный бокс оснащен всем необходимым оборудованием. Семья пациента также под наблюдением медиков", - рассказал он.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Кабмин начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.