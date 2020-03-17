На Черкащині знайшли вбитими трьох дітей

У селі Придніпровське Чорнобаївського району Черкаської області знайшли задушеними трьох дітей

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У селі Придніпровське Чорнобаївського району Черкаської області знайшли задушеними трьох дітей

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

Повідомлення про те, що у приватному будинку лежать троє дітей без ознак життя правоохоронці отримали 17 березня о 9:00. На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група.

8-річну дівчинку, її 4-річну сестру та 9-річного хлопчика знайшла їх баба, коли повернулася додому. Попередньо правоохоронці встановили, що дітей задушили. У господарській будівлі поблизу будинку поліцейські знайшли батька загиблих дітей, який вкоротив собі віку, повісившись.

Кримінальне провадження відкрили за фактом вбивства малолітніх дітей.

Як інформували RegioNews раніше,у селі Заволока Сторожинецького району 38-річний чоловік зарізав сокирою дружину і задушив маленьку доньку.