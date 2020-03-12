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12 березня 2020, 10:46 3

На Буковині чоловік убив дружину і півторарічну доньку

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12 березня 2020, 10:46 3
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У селі Заволока Сторожинецького району 38-річний чоловік зарізав сокирою дружину і задушив маленьку доньку
Фото: ГУ Нацполіції Чернівецької області
У селі Заволока Сторожинецького району 38-річний чоловік зарізав сокирою дружину і задушив маленьку доньку

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Чернівецькій області, пише RegioNews.

Сьогодні вранці, 12-го березня, до поліції зателефонував 38-річний мешканець села Заволока. Чоловік повідомив, що вбив свою дружину та півторарічну доньку.

Для перевірки інформації прибули бійці роти поліції спецпризначення.

На місці події поліцейські знайшли тіла жінки й дівчинки, встановили особу заявника та затримали його. З’ясувалося, що під час убивства вдома перебувало ще троє малолітніх дітей.

Причини свого вчинку чоловік пояснити не може.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за умисне вбивство.

За скоєння подвійного вбивства затриманому загрожує довічне позбавлення волі.


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