Посадовцю парку "Дубовий гай" у Запоріжжі загрожує до 5 років тюрми через загибель дівчинки

Заступнику директора з технічних питань Центрального парку культури і відпочинку "Дубовий гай" повідомлено про підозру через загибель дитини на території парку

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Заступнику директора з технічних питань Центрального парку культури і відпочинку "Дубовий гай" повідомлено про підозру через загибель дитини на території парку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Найближчим часом до суду буде направлене клопотання про обрання запобіжного заходу та вирішене питання щодо відсторонення особи від займаної посади. В той же час, прокуратура нагадує, що особа вважається невинуватою і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в суді.

Нагадаємо, 8 березня у парку на восьмирічну дівчинку впала дерев'яна скульптура вагою 200 кг. Дитину у непритомному стані доправили у лікарню, але врятувати її не вдалось.

Як розповів заступник начальника Нацполіції в Запорізькій області Олег Григоров, заступник директора парку не виконав обов’язки щодо дотримання у безпечному стані території парку, а саме не перемістив демонтовану скульптуру з території парку до безпечного місця зберігання.

Дії посадовця кваліфіковані за частиною 2 статті 275 Кримінального кодексу України: порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. Таке порушення карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.