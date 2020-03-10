У Полтаві батько жорстоко познущався над прийомною дочкою (відео)

8 березня о 17:00 на вулиці Соборності у Полтаві чоловік на очах у перехожих жорстоко побив неповнолітню дочку

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8 березня о 17:00 на вулиці Соборності у Полтаві чоловік на очах у перехожих жорстоко побив неповнолітню дочку

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

Чоловік з 14-річною прийомною донькою гуляв у парку "Сонячний”. Раптом чоловік повалив дівчину та вдарив її головою об парапет. Бив по тулубу й тримав за волосся.

Випадковий перехожий викликав поліцію. Та, коли правоохоронці прибули на місце інциденту, свідок від своїх показів відмовився та подавати заяву до поліції не став.

Поліцейські з’ясували, що постраждала дівчина - прийомна дитина, яка періодично тікає з дому. Патрульні вилучили та передали до ювенальної поліції відео, на якому зафіксували побиття дитини. З метою захисту дитини від насильства її помістили до дитячого реабілітаційного центру.

Як інформували RegioNews раніше, 17 лютого у селі Хажині Бердичівського району троє неповнолітніх побили 14-річну дівчину. Процес фільмували, відео виклали в соціальні мережі. Наразі усі троє затримані.