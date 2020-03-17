14:44  17 марта
В Украине закрывают вокзалы
10:44  17 марта
Игоря Петрашко назначили министром экономики
13:26  17 марта
Стратегия Ермака по ОРДЛО: Арахамия рассказал, как усмирили "слуг-бунтарей"
UA | RU
UA | RU
17 марта 2020, 17:21

В Черкасской области нашли убитыми троих детей

Читайте також
українською мовою
17 марта 2020, 17:21
Читайте також українською мовою
В селе Приднепровское Чернобаевского района Черкасской области нашли задушенными троих детей
Фото:depositphotos
В селе Приднепровское Чернобаевского района Черкасской области нашли задушенными троих детей

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Сообщение о том, что в частном доме лежат трое детей без признаков жизни правоохранители получили 17 марта в 9:00. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа.

8-летнюю девочку, ее 4-летнюю сестру и 9-летнего мальчика нашла их бабушка, когда вернулась домой. Предварительно правоохранители установили, что детей задушили. В хозяйственной постройке возле дома полицейские нашли отца погибших детей, который покончил с собой, повесившись.

Уголовное производство открыли по факту убийства малолетних детей.

Как информировали RegioNews ранее,в селе Заволока Сторожинецкого района 38-летний мужчина зарезал топором жену и задушил маленькую дочь.


діти убийство черкаси вбивство Черкасская область дети
Замдиректору парка "Дубовая роща" в Запорожье грозит до 5 лет тюрьмы за гибель девочки
12 марта 2020, 13:37
В Полтаве отец жестоко поиздевался над приемной дочерью (видео)
10 марта 2020, 11:15
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 марта 2020, 15:47
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
16 марта 2020, 15:46
В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
Последние Популярные
Валерий Харчишин
Игорь Соловей
Вадим Денисенко
Все блоги »
Хроники украинского карантина: что происходит на улицах Киева
17 марта 2020, 15:40
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Все публикации »
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »