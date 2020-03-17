В Черкасской области нашли убитыми троих детей

В селе Приднепровское Чернобаевского района Черкасской области нашли задушенными троих детей

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В селе Приднепровское Чернобаевского района Черкасской области нашли задушенными троих детей

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Сообщение о том, что в частном доме лежат трое детей без признаков жизни правоохранители получили 17 марта в 9:00. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа.

8-летнюю девочку, ее 4-летнюю сестру и 9-летнего мальчика нашла их бабушка, когда вернулась домой. Предварительно правоохранители установили, что детей задушили. В хозяйственной постройке возле дома полицейские нашли отца погибших детей, который покончил с собой, повесившись.

Уголовное производство открыли по факту убийства малолетних детей.

Как информировали RegioNews ранее,в селе Заволока Сторожинецкого района 38-летний мужчина зарезал топором жену и задушил маленькую дочь.