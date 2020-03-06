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06 березня 2020, 18:19 5

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру двом колишнім суддям із Черкас

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06 березня 2020, 18:19 5
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6 березня 2020 року Офіс Генпрокурора повідомив про підозру двом колишнім суддям одного з районних судів Черкас у "справах Майдану”
Фото: Pixabay
6 березня 2020 року Офіс Генпрокурора повідомив про підозру двом колишнім суддям одного з районних судів Черкас у "справах Майдану”

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на ОГП.

Судді підозрюються у постановленні завідомо неправосудних ухвал, незаконних арештах та перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій у Черкасах в січні 2014 року стосовно 17 незаконно затриманих осіб.

Зараз підозрюваним обирають запобіжні заходи.

Як інформували RegioNews раніше, в рамках розслідування справи Майдану Печерський районний суд Києва заочно заарештував двох колишніх керівників правоохоронних органів. Мова йде про кримінальне провадження від 23 червня 2017 року.


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