Офис Генпрокурора сообщил о подозрении двум бывшим судьям из Черкасс
6 марта 2020 года Офис Генпрокурора сообщил о подозрении двум бывшим судьям одного из районных судов Черкасс в "делах Майдана”
6 марта 2020 года Офис Генпрокурора сообщил о подозрении двум бывшим судьям одного из районных судов Черкасс в "делах Майдана”
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ОГП.
Судьи подозреваются в вынесении заведомо неправосудных постановлений, незаконных арестах и препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций в Черкассах в январе 2014 года относительно 17 незаконно задержанных лиц.
Сейчас подозреваемым выбирают меры пресечения.
Как информировали RegioNews ранее, в рамках расследования дела Майдана Печерский районный суд Киева заочно арестовал двух бывших руководителей правоохранительных органов. Речь идет об уголовном производстве от 23 июня 2017 года.
Суд арестовал двух бывших руководителей силовых ведомств по делу Майдана
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- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
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