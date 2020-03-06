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06 марта 2020, 18:19 5

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении двум бывшим судьям из Черкасс

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06 марта 2020, 18:19 5
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6 марта 2020 года Офис Генпрокурора сообщил о подозрении двум бывшим судьям одного из районных судов Черкасс в "делах Майдана”
Фото: Pixabay
6 марта 2020 года Офис Генпрокурора сообщил о подозрении двум бывшим судьям одного из районных судов Черкасс в "делах Майдана”

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ОГП.

Судьи подозреваются в вынесении заведомо неправосудных постановлений, незаконных арестах и препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций в Черкассах в январе 2014 года относительно 17 незаконно задержанных лиц.

Сейчас подозреваемым выбирают меры пресечения.

Как информировали RegioNews ранее, в рамках расследования дела Майдана Печерский районный суд Киева заочно арестовал двух бывших руководителей правоохранительных органов. Речь идет об уголовном производстве от 23 июня 2017 года.


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