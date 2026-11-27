Фото: Нацполиция

В Буковине женщина стала жертвой мошенничества. Правоохранители предупреждают о схеме

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegoioNews.

59-летняя местная жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что ей позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником банка. Женщина доверилась мошеннику, он узнал ее конфиденциальную информацию. В результате аферисты похитили с ее карты 31 тысячу гривен.

"Сведения о факте незаконного завладения средствами граждан полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.