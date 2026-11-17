Россия атаковала Черновцы: часть города без света, электротранспорт не курсирует
В Черновцах в результате российской атаки часть города осталась без электроснабжения. Из-за перебоев со светом временно остановили движение троллейбусов
Об этом сообщил городской голова Черновцов Роман Кличук, передает RegioNews.
По его словам, энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.
Также из-за обесточивания временно не будут курсировать троллейбусы. Для перевозки пассажиров организуют автобусы, заменяющие электротранспорт.
"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть привычный режим работы транспорта", – отметил Кличук.
Напомним, вечером 15 ноября Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский реактивный БпЛА над Черновицким районом. В результате падения обломков беспилотника повреждено административное здание. Обошлось без погибших и пострадавших.