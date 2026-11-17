Иллюстративное фото: из открытых источников

В Черновцах в результате российской атаки часть города осталась без электроснабжения. Из-за перебоев со светом временно остановили движение троллейбусов

Об этом сообщил городской голова Черновцов Роман Кличук, передает RegioNews.

По его словам, энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Также из-за обесточивания временно не будут курсировать троллейбусы. Для перевозки пассажиров организуют автобусы, заменяющие электротранспорт.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть привычный режим работы транспорта", – отметил Кличук.

Напомним, вечером 15 ноября Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский реактивный БпЛА над Черновицким районом. В результате падения обломков беспилотника повреждено административное здание. Обошлось без погибших и пострадавших.