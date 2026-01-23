Смертельное ДТП на Буковине: Volkswagen вылетел в кювет

Фото: Нацполиция

Авария произошла 22 января в административных границах села Недобоевцы. К сожалению, в результате ДТП погиб человек

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 54-летний водитель Volkswagen Caddy не справился с управлением. Он съехал в кювет и допустил столкновение транспортного средства с деревом. В результате ДТП погибла его 72-летняя пассажирка. Ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Еще одна пассажирка, 47-летняя женщина, была госпитализирована с травмами.

"Сведения о происшествии следователи полиции Буковины внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на трассе в Кировоградской области столкнулись маршрутка и легковушка. Один человек погиб, девять травмированы.