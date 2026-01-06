На Дніпропетровщині офіцер за хабар обіцяв "організувати" ротацію бійця з передової

14:12  06 січня
У Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину
13:25  06 січня
На Харківщині легковик врізався у маршрутку на зустрічній смузі: 18 постраждалих
10:32  06 січня
На Закарпатті на 8-річну дівчинку впало дерево: вона загинула
06 січня 2026, 17:27

На Дніпропетровщині офіцер за $9000 обіцяв "організувати" ротацію бійця з передової

06 січня 2026, 17:27
Фото: ДБР
Правоохоронці затримали військовослужбовця однієї з частин Дніпропетровської області, який за хабар обіцяв родині бійця, що тривалий час був на передовій, включити його до списків на ротацію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, родина бійця, який близько півроку перебував на фронті, втратила з ним зв’язок. У пошуках інформації про долю близької людини родичі через знайомих вийшли на посадовця. Той повідомив, що з бійцем "усе гаразд", а відсутність зв’язку пояснив неможливістю вийти на контакт.

Скориставшись емоційним станом родини та її занепокоєнням, офіцер заявив, що за хабар може "домовитися" про включення бійця до списків на ротацію, посилаючись на нібито наявні зв’язки. За свої "послуги" він захотів 9 тис. доларів та наполягав на терміновій передачі коштів "під ялинку".

Передача грошей відбулася 1 січня у Дніпрі. Під час одержання хабара фігуранта затримали.

Військовослужбовцю оголосили підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Йому загрожує до 5 років вʼязниці.

Фігуранта взяли під варту з можливістю внесення застави.

ДБР також перевіряє можливу причетність до злочину інших осіб, зокрема командирів частини.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому затримали військового, коли він отримував 14 тисяч доларів за організацію незаконного переправлення ухилянта через держкордон до Румунії.

06 січня 2026
