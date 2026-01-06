14:12  06 січня
У Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину
13:25  06 січня
На Харківщині легковик врізався у маршрутку на зустрічній смузі: 18 постраждалих
10:32  06 січня
На Закарпатті на 8-річну дівчинку впало дерево: вона загинула
06 січня 2026, 15:51

Житель Дніпропетровщини п’ять днів блукав засніженими Карпатами, щоб потрапити до Румунії

06 січня 2026, 15:51
Фото: ДПСУ
Ввечері 4 січня прикордонники отримали інформацію від Нацполіції про втрату чоловіком орієнтування в Карпатах

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Невідомий чоловік звернувся по телефону на спецлінію та повідомив, що перебуває у горах Верховинського району Івано-Франківської області, не може самостійно пересуватися та просить про допомогу.

Пошукова операція тривала близько 12 годин. Під ранок прикордонники разом із рятувальниками ДСНС знайшли знесиленого чоловіка – він просто лежав на снігу серед лісу.

Ослабленому чоловіку допомогли спуститися з гори. Його доставили до прикордонного підрозділу, де напоїли гарячим чаєм, надали їжу та можливість зігрітися.

Як з’ясувалося, 30-річний "турист" із Дніпропетровщини планував незаконно перетнути кордон із Румунією. Він блукав горами п’ять діб, але не розрахував власні сили та небезпеку гірського маршруту.

За спробу незаконного перетинання кордону на чоловіка склали протокол за ст.204-1. Тепер замість Румунії на "мандрівника" чекає суд.

Нагадаємо, СБУ і Нацполіція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали чотирьох організаторів оборудок – на Волині, у Хмельницькій області та в Одесі.

Карпати допомога Руминія горы рятувальники Дніпропетровська область Івано-Франківська область втеча за кордон порятунок
06 січня 2026
07 серпня 2025
