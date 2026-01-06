Фото: ДПСУ

Ввечері 4 січня прикордонники отримали інформацію від Нацполіції про втрату чоловіком орієнтування в Карпатах

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Невідомий чоловік звернувся по телефону на спецлінію та повідомив, що перебуває у горах Верховинського району Івано-Франківської області, не може самостійно пересуватися та просить про допомогу.

Пошукова операція тривала близько 12 годин. Під ранок прикордонники разом із рятувальниками ДСНС знайшли знесиленого чоловіка – він просто лежав на снігу серед лісу.

Ослабленому чоловіку допомогли спуститися з гори. Його доставили до прикордонного підрозділу, де напоїли гарячим чаєм, надали їжу та можливість зігрітися.

Як з’ясувалося, 30-річний "турист" із Дніпропетровщини планував незаконно перетнути кордон із Румунією. Він блукав горами п’ять діб, але не розрахував власні сили та небезпеку гірського маршруту.

За спробу незаконного перетинання кордону на чоловіка склали протокол за ст.204-1. Тепер замість Румунії на "мандрівника" чекає суд.

