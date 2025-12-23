13:09  23 грудня
На Тернопільщині водій Audi збив 77-річну жінку
На Полтавщині на узбіччі дороги знайшли тіло жінки
На Закарпатті на Свалявському сміттєзвалищі виявили небезпечні медичні відходи
23 грудня 2025, 12:15

Гроші повз касу: на Буковині оператор АЗС "заробив" 1,4 мільйона гривень

23 грудня 2025, 12:15
Фото: Нацполіція
На Буковині отримав підозру колишній оператор АЗС. Йдеться про привласнення майже півтора мільйона гривень

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 29-річний оператор АЗС кілька місяців отримував від клієнтів гроші за дизельне пальне, які він був зобов'язаний передати в касу компанії та забезпечити за ці кошти відпуск товару.

Проте чоловік е вносив до каси підприємства, а розпоряджався ними на власний розсуд, імітуючи законний продаж шляхом видачі відомостей на відпуск нафтопродуктів або надаючи усні обіцянки щодо подальшої доставки пального. Внаслідок цього завдано понад 610 тисяч гривень матеріальної шкоди.

Також стало відомо, що він не здійснював інкасацію грошей та привласнив понад 859 тисяч гривень. Загалом збитки сягнули понад 1,4 мільйона гривень.

"Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури повідомили буковинцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, раніше у Києві через суд з будівельної компанії стягнули 1,8 мільйона гривень. Ці кошти були надмірно сплачені з бюджету під час ремонту укриття в одній зі шкіл.

