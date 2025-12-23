Фейковые покупатели: на Буковине мошенники обчистили карты людей через интернет-сервисы

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

29-летняя местная жительница обратилась к стражам порядка. На одной из платформ в интернете она продавала принадлежности для рукоделия. Аферисты под видом покупки прислали ей фишинговую ссылку. После этого с карты женщины мошенники сняли более 46 тысяч гривен.

Также стала жертвой злоумышленников 19-летняя местная жительница, желавшая перевезти вещи из Украины в Польшу. Девушка доверилась якобы перевозчику и перечислила мошеннику более 14 тысяч гривен. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее на Буковине путем серии мошеннических звонков от псевдоблаготворителей и фальшивых медработников у местных жителей выманили более 200 тысяч гривен – аферисты получали конфиденциальные данные под предлогом "денежной помощи" или "спасения родственников от ответственности".