15:38  09 грудня
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії
08:43  09 грудня
У Тернополі на будівництві загинув працівник, впавши з висоти
08:11  09 грудня
Від удару відкинуло на кілька метрів: у Дніпрі авто збило пішохода
09 грудня 2025, 15:55

Викрили хакера з Буковини, який викрадав акаунти користувачів у соцмережах

09 грудня 2025, 15:55
Фото: Нацполіція
Правоохоронці викрили зловмисника, який викрадав і продавав облікові записи користувачів соціальних мереж. Тепер йому повідомили про підозру

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

22-річний житель Чернівецької області створив шкідливе програмне забезпечення. Таким чином він міг автоматично зламувати акаунти користувачів у соціальних мережах та інших платформах. Його жертвами частіше ставали громадяни країн Європи та США.

Зловмисник продавав скомпрометовані акаунти на одному з хакерських форумів. Відомо, що він також був адміністратором ботоферми з понад 5 тисяч профілів у різних соцмережах, з метою "накрутки" підписників для облікових записів замовників. Зазвичай, це необхідно останнім для реалізації різноманітних тіньових схем та оборудок.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

