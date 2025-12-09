Викрили хакера з Буковини, який викрадав акаунти користувачів у соцмережах

Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили зловмисника, який викрадав і продавав облікові записи користувачів соціальних мереж. Тепер йому повідомили про підозру

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

22-річний житель Чернівецької області створив шкідливе програмне забезпечення. Таким чином він міг автоматично зламувати акаунти користувачів у соціальних мережах та інших платформах. Його жертвами частіше ставали громадяни країн Європи та США.

Зловмисник продавав скомпрометовані акаунти на одному з хакерських форумів. Відомо, що він також був адміністратором ботоферми з понад 5 тисяч профілів у різних соцмережах, з метою "накрутки" підписників для облікових записів замовників. Зазвичай, це необхідно останнім для реалізації різноманітних тіньових схем та оборудок.

