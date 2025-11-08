Робота пунктів пропуску: українські прикордонники зробили заяву
Раніше прикордонники зупиняли роботу пунктів пропусків. Стало відомо, що відбувається на кордоні зараз
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Прикордонники повідомили про відновлення роботи інформаційних систем. Тепер співробітники митниці знову здійснюють оформлення транспортних засобів у штатному режимі.
Нагадаємо, раніше вдень 8 листопада прикордонники повідомляли про припинення роботи пунктів пропуску. Зазначалось, що це сталось через технічні проблеми.
