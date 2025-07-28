Фото: Офіс Генерального прокурора

У Чернівецькій області правоохоронці викрили низку корупційних схем, які призвели до збитків на майже 23 мільйони гривень

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У межах кількох кримінальних проваджень прокурори повідомили про підозру дев'ятьом особам, серед яких посадовці органів місцевого самоврядування, керівники державних і комунальних підприємств та установ.

Чернівецька обласна прокуратура продовжує викриття масштабних зловживань

Серед фігурантів - заступник начальника Львівської філії Центру державного земельного кадастру, який, використовуючи підроблені документи, незаконно вивів з комунальної власності земельні ділянки. Збитки від його дій перевищують 10 мільйонів гривень. Директор буковинського державного агропідприємства реалізовував сільськогосподарську продукцію за заниженими цінами, завдавши державі шкоди на 5,2 мільйона.

Частина розтрачених коштів пов'язана з незаконним відчуженням землі

Крім того, виявлено порушення у сфері освіти, охорони здоров'я, будівництва та природокористування. Наприклад, директор комунального підприємства Сокирянської міськради організував незаконний видобуток вапняку та розтратив бюджетні кошти. Колишній керівник природного парку "Хотинський" підозрюється у привласненні бюджетних коштів шляхом необґрунтованої виплати премій.

Досудове розслідування триває, підозрюваних можуть усунути з посад

Загалом посадовцям інкримінують розтрату майна, зловживання службовим становищем, підробку документів, незаконний видобуток корисних копалин та інші правопорушення. Досудові розслідування тривають під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та спеціалізованої екологічної прокуратури. Правоохоронці готують клопотання щодо обрання запобіжних заходів та усунення підозрюваних з посад.

Раніше повідомлялося, на Львівщині викрито схему з "Муніципальною нянею" - 2 млн грн збитків бюджету на фіктивних договорах. Встановлено, що протягом дії схеми було оформлено 41 родину-учасника, які начебто отримували послуги від ФОПа.