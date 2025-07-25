У ставку під Чернівцями виявили потопельника

фото: ДСНС України у Чернівецькій області

Трагедія на воді сталася 23 липня у селі Ошихліби Чернівецького району. Чоловік потонув у місцевому ставку

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

У водоймі правоохоронці виявили тіло мешканця Кіцманської територіальної громади 1989 року народження. Рятувальники підняли тіло загиблого на берег.

"За попередньою причиною трагічний випадок стався внаслідок необережного поводження на воді", — йдеться в повідомленні.