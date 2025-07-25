В пруду под Черновцами обнаружили утопленника
Трагедия на воде произошла 23 июля в селе Ошихлебы Черновицкого района. Мужчина утонул в местном пруду
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.
В водоеме правоохранители обнаружили тело жителя Кицманской территориальной общины 1989 года рождения. Спасатели подняли тело погибшего на берег.
"По предварительной причине трагический случай произошел из-за неосторожного обращения на воде", — говорится в сообщении.
Напомним, 21 июля в Черновцах утонула женщина 1953 года рождения.
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