В пруду под Черновцами обнаружили утопленника

фото: ГСЧС Украины в Черновицкой области

Трагедия на воде произошла 23 июля в селе Ошихлебы Черновицкого района. Мужчина утонул в местном пруду

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.

В водоеме правоохранители обнаружили тело жителя Кицманской территориальной общины 1989 года рождения. Спасатели подняли тело погибшего на берег.

"По предварительной причине трагический случай произошел из-за неосторожного обращения на воде", — говорится в сообщении.