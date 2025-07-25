На Житомирщині втопився чоловік

фото: ДСНС України у Житомирській області

Чергова трагічна подія на воді трапилася 23 липня у селі селі Костівці Житомирського району. Тіло потопельника з водойми дістали рятувальники

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Загиблим виявився 61-річний житель Брусилівської громади. Надзвичайники обстежували водойму декілька годин.

"Зрештою тіло загиблого виявили на відстані близько 15 метрів від берега", — йдеться в повідомленні.