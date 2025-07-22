Под Черновцами в колодце обнаружили тело мужчины

фото: ГСЧС Украины в Черновицкой области

Трагедия произошла вечером 20 июля в селе Старые Бросковцы Черновицкого района. Чрезвычайники достали тело местного жителя из колодца

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.

Чрезвычайники получили информацию от правоохранителей, что в колодце находится человек. Спасатели с помощью веревки подняли тело мужчины 1973 года рождения из глубины около пяти метров.

"Тело мужчины передано правоохранителям для дальнейшего установления обстоятельств смерти", – говорится в сообщении.