Потерял много крови: под Черновцами обнаружили мужчину с изрезанными руками
Инцидент произошел вчера, 17 июля, в селе Магала Черновицкого района. Мужчину обнаружили в районе реки Прут
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.
Пострадавшим оказался буковинец 1988 г.р. Спустя несколько часов местные жители нашли его возле реки Прут с порезами на руках и большой потерей крови.
"Пострадавшего госпитализировали в одно из медицинских учреждений города, состояние тяжелое", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Черновцах в реке Прут утонули парень и женщина.
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