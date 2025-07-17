На Буковине пограничники задержали контрабандистов из 4000 пачек сигарет

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В частности 16 июля пограничники отдела "Красноильск", при участии полицейского, обнаружили группу лиц с большими свертками, направлявшимися в сторону границы с Румынией.

У контрабандистов обнаружили 4 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога на общую сумму более 200 тысяч гривен.

"В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности", - добавили в ведомстве.

Напомним, на Буковине водитель автобуса пытался незаконно перевезти в Румынию более 2 тысяч пачек сигарет.