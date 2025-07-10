На Буковине прогремели мощные взрывы

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В четверг, 10 июля, в Черновицкой области раздались взрывы. Власти заявили о работе ПВО

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Пока известно, что есть нарушение воздушного пространства Буковины враждебным объектом. Впоследствии стало известно, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.

По информации Воздушных сил ВСУ, вражеский беспилотник двигался над Кицманем в направлении Черновцов.

Напомним, в ночь на 10 июля ПВО сбила 14 российских ракет и обезвредила более 350 БПЛА.