На Буковине задержаны трое жителей Киевщины, которые пытались бежать в Румынию

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Вечером 1 июля трое мужчин пешком добрались до границы с Румынией, с целью его незаконного пересечения. Один из них уже даже начал преодолевать заградительный забор.

Во время задержания двое мужчин прибегли к бегству, но пограничники догнали и задержали их.

Все трое нарушителей – жители Киевской области 1994, 1998 и 2000 годов рождения. За совершенное им грозит штраф.

Напомним, на Буковине четырех мужчин задержали за несколько метров до границы.