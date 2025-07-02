На Буковине задержаны трое жителей Киевщины, которые пытались бежать в Румынию
Военнослужащие Черновицкого пограничного отряда остановили очередную группу нарушителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.
Вечером 1 июля трое мужчин пешком добрались до границы с Румынией, с целью его незаконного пересечения. Один из них уже даже начал преодолевать заградительный забор.
Во время задержания двое мужчин прибегли к бегству, но пограничники догнали и задержали их.
Все трое нарушителей – жители Киевской области 1994, 1998 и 2000 годов рождения. За совершенное им грозит штраф.
Напомним, на Буковине четырех мужчин задержали за несколько метров до границы.
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