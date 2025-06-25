На Буковине задержаны трое мужчин, которые должны были заплатить по $10 тысяч за "безопасный маршрут" в Румынию
В Черновицкой области пограничники задержали нарушителей из трех областей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.
Чтобы быстро и комфортно добраться до границы, мужчины наняли два автомобиля.
Оба транспортных средства были задержаны на участке ответственности отдела пограничной службы "Мамалыга", вблизи украинско-румынской границы.
Пограничники выяснили, что жители Днепропетровской, Киевской и Волынской областей должны были заплатить организатору по 10 000 долларов США за "безопасный маршрут" в Румынию.
Правонарушителей доставили в пограничное подразделение и составили протоколы по статье 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Им грозит штраф.
Напомним, на Буковине задержаны двое мужчин из Днепропетровщины, которые пытались скрыться из Украины.