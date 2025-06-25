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25 июня 2025, 09:59

На Буковине задержаны трое мужчин, которые должны были заплатить по $10 тысяч за "безопасный маршрут" в Румынию

25 июня 2025, 09:59
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фото: ГПСУ
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В Черновицкой области пограничники задержали нарушителей из трех областей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Чтобы быстро и комфортно добраться до границы, мужчины наняли два автомобиля.

Оба транспортных средства были задержаны на участке ответственности отдела пограничной службы "Мамалыга", вблизи украинско-румынской границы.

Пограничники выяснили, что жители Днепропетровской, Киевской и Волынской областей должны были заплатить организатору по 10 000 долларов США за "безопасный маршрут" в Румынию.

Правонарушителей доставили в пограничное подразделение и составили протоколы по статье 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Им грозит штраф.

Напомним, на Буковине задержаны двое мужчин из Днепропетровщины, которые пытались скрыться из Украины.

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