На Буковине задержаны двое мужчин, которые за 2000 долларов пытались подкупить пограничника

фото: ГПСУ

В Черновицкой области за попытки подкупа пограничников задержаны двое мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Офицеры отдела внутренней и собственной безопасности по Черновицкому пограничному отряду получили информацию о намерении двух мужчин незаконно попасть в Румынию в обход пунктов пропуска. Для реализации этого намерения мужчины обратились к пограничнику и предложили по 2 тысячи долларов США за помощь в незаконном пересечении границы.

Двое мужчин были задержаны в пограничных – при передаче инспектору пограничной службы денежных средств.

Теперь задержанным грозит заключение.

Напомним, на Буковине пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся бежать в Румынию.