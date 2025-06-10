На Буковине задержаны двое мужчин, которые за 2000 долларов пытались подкупить пограничника
В Черновицкой области за попытки подкупа пограничников задержаны двое мужчин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Офицеры отдела внутренней и собственной безопасности по Черновицкому пограничному отряду получили информацию о намерении двух мужчин незаконно попасть в Румынию в обход пунктов пропуска. Для реализации этого намерения мужчины обратились к пограничнику и предложили по 2 тысячи долларов США за помощь в незаконном пересечении границы.
Двое мужчин были задержаны в пограничных – при передаче инспектору пограничной службы денежных средств.
Теперь задержанным грозит заключение.
Напомним, на Буковине пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся бежать в Румынию.
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