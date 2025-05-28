12:49  28 мая
Моряки-пограничники уничтожили 14 вражеских "шахедов"
08:25  28 мая
На Буковине работник банка украл сотни тысяч гривен у клиентов
07:10  28 мая
На Черниговщине утонули два человека
UA | RU
UA | RU
28 мая 2025, 12:59

На Буковине пограничники обнаружили контрабандистов с сигаретами на полмиллиона гривен

28 мая 2025, 12:59
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В Черновицкой области пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения через границу табачных изделий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На днях, при реализации оперативной информации о противоправной деятельности на участке отдела Красноильск, пограничники зафиксировали движение в сторону государственной границы с Румынией группы лиц с большими пакетами.

Во время задержания во избежание ответственности нарушители бросили свертки и пытались скрыться.

В результате осмотра свертков пограничники обнаружили 5 тысяч пачек сигарет на общую сумму около 500 тысяч гривен.

Напомним, на Буковине задержаны двое братьев, которые переправляли мужчин призывного возраста за границу за 6000 евро.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Буковина Черновицкая область контрабанда сигареты ГПСУ
На Буковине работник банка украл сотни тысяч гривен у клиентов
28 мая 2025, 08:25
На Буковине в колодце обнаружили тело мужчины
28 мая 2025, 04:35
На Буковине мужчину осудили за сексуальное насилие над собственной дочерью и двумя ее подругами
28 мая 2025, 00:13
Все новости »
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
В Черкассах мужчина напал на женщину с ножом: злоумышленника взяли под стражу
28 мая 2025, 12:57
Россияне обстреляли поселок на Херсонщине: раненая женщина
28 мая 2025, 12:50
Моряки-пограничники уничтожили 14 вражеских "шахедов"
28 мая 2025, 12:49
Россияне ночью атаковали "Шахедами" пригород Харькова: в прокуратуре показали последствия
28 мая 2025, 12:38
На Донетчине задержали агентов ФСБ, которые наводили ракетно-бомбовые удары по Константиновке
28 мая 2025, 12:15
МРТ и КТ только по направлению узких специалистов: новые правила от НСЗУ
28 мая 2025, 12:08
5 лет за решеткой проведет пограничник из Закарпатья, незаконно переправлявший мужчин в Словакию
28 мая 2025, 12:08
В Тернопольской области 52-летняя женщина может сесть на 8 лет за решетку за кражу смартфона
28 мая 2025, 11:59
В Ровенской области будут судить злоумышленников, производивших контрафактную водку в промышленных масштабах
28 мая 2025, 11:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Геннадий Друзенко
Все блоги »