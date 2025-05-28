На Буковине пограничники обнаружили контрабандистов с сигаретами на полмиллиона гривен
В Черновицкой области пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения через границу табачных изделий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
На днях, при реализации оперативной информации о противоправной деятельности на участке отдела Красноильск, пограничники зафиксировали движение в сторону государственной границы с Румынией группы лиц с большими пакетами.
Во время задержания во избежание ответственности нарушители бросили свертки и пытались скрыться.
В результате осмотра свертков пограничники обнаружили 5 тысяч пачек сигарет на общую сумму около 500 тысяч гривен.
Напомним, на Буковине задержаны двое братьев, которые переправляли мужчин призывного возраста за границу за 6000 евро.
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