На Буковине пограничники обнаружили контрабандистов с сигаретами на полмиллиона гривен

фото: ГПСУ

В Черновицкой области пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения через границу табачных изделий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На днях, при реализации оперативной информации о противоправной деятельности на участке отдела Красноильск, пограничники зафиксировали движение в сторону государственной границы с Румынией группы лиц с большими пакетами.

Во время задержания во избежание ответственности нарушители бросили свертки и пытались скрыться.

В результате осмотра свертков пограничники обнаружили 5 тысяч пачек сигарет на общую сумму около 500 тысяч гривен.

Напомним, на Буковине задержаны двое братьев, которые переправляли мужчин призывного возраста за границу за 6000 евро.