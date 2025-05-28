На Буковині чоловіка засудили за сексуальне насилля щодо власної доньки та двох її подруг
Суд визнав 49-річного жителя Чернівецького району винним у вчиненні сексуального насильства щодо трьох малолітніх дітей
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
З грудня 2023 по серпень 2024 рік чоловік вчиняв насильницькі дії сексуального характеру стосовно своєї доньки та двох її друзів. Про те, що трапилось, діти розповіли родичам.
Вину у скоєнні злочинів чоловік визнав повністю. Суд призначив зловмиснику 15 років вʼязниці.
Інформацію про фігуранта внесли до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої недоторканості дітей.
Нагадаємо, раніше у Полтаві засудили харків'янина, який зґвалтував 13-річного хлопчика і знімав процес на відео.
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