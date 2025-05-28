На Буковине в колодце обнаружили тело мужчины
Трагедия произошла 25 мая в селе Ломачинцы Днестровского района. Чрезвычайники достали тело местного жителя из колодца
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.
Чрезвычайники получили информацию от правоохранителей, что в колодце находится человек. Спасатели спустились в колодец и достали тело мужчины 1953 года рождения без признаков жизни.
"Погибшего передали правоохранителям для дальнейшего установления обстоятельств смерти", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в канализационном колодце в Черновцах обнаружили тело мужчины.
В Кропивницком из реки достали тело погибшего мужчиныВсе новости »
27 мая 2025, 10:27Трагедия на Полтавщине: пенсионерка выпала из окна
26 мая 2025, 23:05На Буковине водитель грузовика сбил насмерть велосипедиста и перевез тело в другое место
26 мая 2025, 15:10
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
Цены на подсолнечник в Украине падают: что происходит на рынке
28 мая 2025, 05:30Участники Ziferblat рассказали, сколько средств удалось собрать за период Евровидения для Украины
28 мая 2025, 03:50Цены на черешню "приходят в норму": какая теперь цена за килограмм
28 мая 2025, 03:30В Херсонской области гражданский подорвался на вражеской мине
28 мая 2025, 02:05Певец Виталий Козловский признался, на что он пошел, чтобы отдать долг Кондратбку
28 мая 2025, 01:50На Буковине мужчину осудили за сексуальное насилие над собственной дочерью и двумя ее подругами
28 мая 2025, 00:13Назвал "дурой": певица Ирина Федишин обижена на Melovin
27 мая 2025, 23:45Добро пожаловать в Хогвартс: в HBO показали, кто будет новыми Гарри, Роном и Гермионой
27 мая 2025, 22:55"Бахнуло, много дыма": в дом ведущего Евгения Яновича попал русский дрон
27 мая 2025, 22:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все блоги »