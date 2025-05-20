В Черновцах мужчина устроил стрельбу на улице

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Инцидент произошел вчера, 19 мая, на одной из улиц в Черновцах. Хулигана уже задержали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области, передает RegioNews.

Полицейские установили, что злоумышленником оказался 29-летний местный житель.

"Буковинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел два выстрела в воздух из предмета, похожего на стартовый пистолет", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали хулигана и изъяли у него оружие.

Напомним, в Киеве задержали злоумышленников, устроивших стрельбу из авто.