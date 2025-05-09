На Буковині прикордонники затримали зловмисників, які за 8500 доларів мали переправити "клієнта" до Румунії

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Прикордонники із залученням спецпризначенців підрозділу Дозор в одному з населених пунктів Чернівецької області затримали двох учасників нелегальної схеми та їхнього клієнта, якого ділки збиралися переправити до сусідньої Румунії.

Жителя Дніпропетровської області мали доставити до визначеної точки поблизу державного кордону та вказати подальший маршрут руху. Вартість трансферу становила 8500 доларів США. Тепер чоловіку доведеться сплатити штраф за спробу незаконного перетину кордону.

Інші фігуранти, жителі Вінницької області, затримані в порядку статті 208 КПК України. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

Раніше ми повідомляли про те, що на Буковині прикордонники затримали "екстремальних туристів" з Харківщини.