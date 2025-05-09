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09 мая 2025, 18:12

На Буковине пограничники задержали злоумышленников, которые за 8500 долларов должны были переправить "клиента" в Румынию

09 мая 2025, 18:12
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фото: ГПСУ
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Военнослужащие Черновицкого пограничного отряда ликвидировали канал незаконной переправки лиц в Румынию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Пограничники с привлечением спецназовцев подразделения Дозор в одном из населенных пунктов Черновицкой области задержали двух участников нелегальной схемы и их клиента, которого дельцы собирались переправить в соседнюю Румынию.

Жителя Днепропетровской области должны были доставить в определенную точку вблизи государственной границы и указать дальнейший маршрут движения. Стоимость трансфера составила 8500 долларов. Теперь мужчине придется заплатить штраф за попытку незаконного пересечения границы.

Другие фигуранты, жители Винницкой области, задержаны в порядке статьи 208 УПК РФ. Им грозит уголовная ответственность.

Ранее мы сообщали о том, что на Буковине пограничники задержали экстремальных туристов из Харьковщины.

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