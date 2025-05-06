Під час сьогоднішнього обміну полоненими звільнено 14 прикордонників
Сьогодні Україна повернула понад дві сотні воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Серед них – прикордонники
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"Серед звільнених 14 прикордонників: чотири з Донецького прикордонного загону, троє з Сумського, двоє з Луганського, двоє з Херсонського, а також військовослужбовці Харківського, Львівського та Могилів-Подільського загонів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна повернула з російського полону 205 захисників.
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