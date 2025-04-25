На Буковині затримали контрабандиста, який продавав контрафактні цигарки
Житель одного з прикордонних населених пунктів Чернівецької області вирішив підзаробити на продажі контрафактних сигарет
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 10 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку на загальну суму понад 1 мільйон гривень.
Чоловіку оголосили підозру. Матеріали скеровані до суду.
Нагадаємо, раніше на Волині прикордонники викрили партію контрабанди електронних сигарет та рідин вартістю майже 2 млн грн.
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