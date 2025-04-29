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29 апреля 2025, 13:33

Приобрели маршрут за 7000 евро: на Буковине задержали двух мужчин, пытавшихся пересечь границу из Украины в Румынию

29 апреля 2025, 13:33
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фото: ГПСУ
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На границе с Румынией задержали незаконных «туристов», используя офлайн-карту, пытались скрыться из Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

"Реализуя имеющуюся информацию сотрудники оперативно-розыскного подразделения Черновицкого отряда во взаимодействии с пограничным нарядом отдела "Герца" остановили недалеко от государственной границы легковой автомобиль, в котором находились двое мужчин. В ходе дальнейшей работы охранники границы выяснили, что жители Ивано-Франковской и Львовской областей 29 и 26 лет намеревались незаконно пересечь границу из Украины в Румынию", - говорится в сообщении.

По словам нарушителей, они купили маршрут за 7000 евро. Чтобы быстро и комфортно добраться до границы решили заказать такси.

Мужчин доставили в пограничное подразделение, в отношении них оформили протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним, на Буковине фотоловушка и дрон помогли задержать нарушителей границы.

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