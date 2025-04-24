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У Чернівецькій області завершили досудове розслідування у справі щодо незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Впродовж 2024 року громадянин Молдови незаконно ввіз в Україну 22 автомобілі без сплати митних платежів. Авто оформлювали як гуманітарну допомогу нібито для потреб ЗСУ, а надалі реалізовували за готівку.

Під час обшуку на одній з автостоянок правоохоронці вилучили автомобіль, який зловмисник намагався продати, документи на транспортні засоби, гроші та мобільний телефон.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту загрожує штраф або від 3 до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше відправили під суд жителя Київщини за контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.