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На Буковині родина отруїлась чадним газом у своєму будинку. До лікарні потрапили і батьки, і двоє дітей

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

На Буковині родина отруїлась чадним газом. До Сторожинецької лікарні госпіталізували двох дітей 9 та 11 років, а також їхніх батьків. Відомо, що вони отруїлись через несправність вентиляції та газового котла.

Рятувальники нагадали, що чадний газ є смертельно небезпечним. У ДСНС рекомендують:

регулярно перевіряти димоходи, вентиляційні канали й справність газових приладів;

встановлювати сигналізатори чадного газу - це може врятувати життя;

при перших симптомах отруєння (головний біль, нудота, запаморочення, утруднене дихання) - негайно звертатися до лікаря.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині жінка отруїлась чадним газом прямо у своєму будинку. 30-річну жінку госпіталізували до лікарні.