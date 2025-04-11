На Буковині родина отруїлась чадним газом: діти в реанімації
На Буковині родина отруїлась чадним газом у своєму будинку. До лікарні потрапили і батьки, і двоє дітей
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
На Буковині родина отруїлась чадним газом. До Сторожинецької лікарні госпіталізували двох дітей 9 та 11 років, а також їхніх батьків. Відомо, що вони отруїлись через несправність вентиляції та газового котла.
Рятувальники нагадали, що чадний газ є смертельно небезпечним. У ДСНС рекомендують:
- регулярно перевіряти димоходи, вентиляційні канали й справність газових приладів;
- встановлювати сигналізатори чадного газу - це може врятувати життя;
- при перших симптомах отруєння (головний біль, нудота, запаморочення, утруднене дихання) - негайно звертатися до лікаря.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині жінка отруїлась чадним газом прямо у своєму будинку. 30-річну жінку госпіталізували до лікарні.
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