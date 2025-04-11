На Буковине семья отравилась угарным газом: дети в реанимации
На Буковине семья отравилась угарным газом в своем доме. В больницу попали и родители, и двое детей
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
На Буковине семья отравилась угарным газом. В Сторожинецкую больницу госпитализировали двоих детей 9 и 11 лет, а также их родителей. Известно, что они отравились из-за неисправности вентиляции и газового котла.
Спасатели напомнили, что угарный газ смертельно опасен. В ГСЧС рекомендуют:
- регулярно проверять дымоходы, вентиляционные каналы и исправность газовых приборов;
- устанавливать сигнализаторы угарного газа – это может спасти жизнь;
- при первых симптомах отравления (головная боль, тошнота, головокружение, затрудненное дыхание) – немедленно обращаться к врачу.
Напомним, ранее в Ровенской области женщина отравилась угарным газом прямо в своем доме. 30-летнюю женщину госпитализировали в больницу.
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