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03 апреля 2025, 15:36

На Буковине будут судить пьяного водителя, сбившего велосипедистку

03 апреля 2025, 15:36
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Фото: Нацполиция
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На Буковине 73-летний водитель сбил женщину на велосипеде. Женщина получила травмы

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

В Черновицком районе будут судить виновника ДТП. Сама авария произошла 9 февраля в селе Маршинцы. Там пьяный водитель наехал на велосипедистку. В результате ДТП 55-женщина получила травмы.

По данным полиции, 73-летний водитель не учел дорожную обстановку. Также он был в нетрезвом состоянии. При этом экспертиза показала, что женщина получила повреждение средней степени тяжести, что привело к длительному расстройству здоровья.

Напомним, ранее в Киевской области водитель сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком. В результате ДТП женщина скончалась. 5-летний мальчик в больнице в тяжелом состоянии.

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