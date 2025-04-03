На Буковине будут судить пьяного водителя, сбившего велосипедистку
На Буковине 73-летний водитель сбил женщину на велосипеде. Женщина получила травмы
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.
В Черновицком районе будут судить виновника ДТП. Сама авария произошла 9 февраля в селе Маршинцы. Там пьяный водитель наехал на велосипедистку. В результате ДТП 55-женщина получила травмы.
По данным полиции, 73-летний водитель не учел дорожную обстановку. Также он был в нетрезвом состоянии. При этом экспертиза показала, что женщина получила повреждение средней степени тяжести, что привело к длительному расстройству здоровья.
Напомним, ранее в Киевской области водитель сбил женщину, которая переходила дорогу с ребенком. В результате ДТП женщина скончалась. 5-летний мальчик в больнице в тяжелом состоянии.