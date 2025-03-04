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04 березня 2025, 17:50

Суд передав арештоване майно олігарха-втікача Жеваго в управління АРМА

04 березня 2025, 17:50
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Печерський районний суд міста Києва передав в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) майно олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Він є бенефіціарним власником збанкрутілого банку "Фінанси і кредит" та перебуває під санкціями РНБО

Про це повідомляє пресцентр Державного бюро розслідувань, передає RegioNews.

Майно було арештоване в межах розслідування ДБР за підозрою олігарха та його спільників у розтраті 113 млн доларів США із банку "Фінанси та Кредит".

Правоохоронці не називають ім'я фігуранта. За даними джерела Суспільного у правоохоронних органах, йдеться саме про Костянтина Жеваго.

"28 лютого 2025 року Печерський районний суд м. Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА корпоративних прав 16 підприємств, які входять в орбіту олігарха. Серед них й 49,5% статутного капіталу ПрАТ "Полтавський ГЗК". Сьогодні ухвала суду передана до АРМА для виконання", ― йдеться у повідомленні ДБР.

Було накладено арешт на майно підозрюваного олігарха та пов’язаних із ним юридичних осіб, зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.

Також під арештом перебуває майно інших юридичних осіб, пов’язаних із колишнім депутатом, зокрема 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир та яхта.

Ще в жовтні 2020 року арештовані активи вартістю понад 300 млн гривень були передані до АРМА. До них входять корпоративні права, кошти та 26 об’єктів нерухомості, серед яких оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні приміщення в центральних частинах Києва, Харкова, Полтави та Кривого Рогу загальною площею понад 22 тисячі квадратних метрів.

Нагадаємо, у серпні 2023 року НАБУ та САП повідомили Жеваго про підозру у наданні неправомірної вигоди судді Верховного суду Всеволоду Князєву.

У липні 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту олігарха Костянтина Жеваго у справі про надання хабара колишньому голові, судді Верховного суду Всеволоду Князєву.

У травні 2024 року Костянтин Жеваго отримав нову підозру – у справі банку "Фінанси та Кредит".

Також повідомлялося, що РНБО ввела санкції проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука.

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