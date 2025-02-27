Чиновница Черновицкой ОВА потеряла должность, потому что отказалась сидеть рядом с ветераном

фото: Черновицкая ОВА

Первая заместитель председателя Черновицкой ОГА Алена Атаманюк решила уволиться с должности после распространения информации о якобы ее нежелании рядом находиться на совещании с ветераном, потому что «он ей не ровня».

Об увольнении чиновница написала на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Не хочу, чтобы вся эта ситуация, которая приобрела столь масштабный резонанс, разрушала общественную сплоченность и подрывала доверие ко всем значимым усилиям Буковины и областной военной администрации, в частности, для приближения победы в этой войне. Поэтому прошу Руслана Васильевича уже сегодня подписать мое заявление", – написала она.

Атаманюк также попросила прощения у всех, "кого могла нечаянно оскорбить".

В соцсетях появилась информация, что якобы заместитель Черновицкой ОВА Алена Атаманюк на совещании не хотела сидеть рядом с ветераном, руководителем местного управления по вопросам ветеранской политики, потому что "он ей не ровня". Впоследствии сам ветеран Валерий Вивчарюк в соцсетях написал, что "этот факт полностью соответствует действительности".

Председатель ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что подписал заявление об увольнении Алены Атаманюк.



"Поддержка и уважение к защитникам и защитницам, ветеранам и погибшим воинам и членам их семей – приоритет в деятельности областной военной администрации! Толерование противоположного недопустимо", – добавил он.

Напомним, ранее на Буковине разоблачили депутата одной из общин. Оказалось, что он устроил схему с пересечением границы военнообязанных мужчин.