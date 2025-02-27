На Буковині прикордонники уночі затримали трьох чоловіків, які намагались втекти до Румунії

фото: ДПСУ

Співробітники Чернівецького прикордонного загону отримали інформацію про намір трьох чоловіків незаконно потрапити до Румунії на гірській ділянці державного кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Рухаючись через гори, туристи вирішили відпочити до ранку і розклали в лісі намети з засобами обігріву. У цей час за ними спостерігали прикордонники і згодом затримали порушників.

Як з’ясувалось, троє мешканців Дніпропетровської області за 2000 доларів придбали електронну карту з маршрутом руху на одному з телеграм-каналів.

Відносно затриманих порушників складені матеріали про адміністративне правопорушення. Їм загрожує штраф і, швидше за все, поїздка в ТЦК.

Нагадаємо, на Буковині прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон у вантажівці з продуктами.