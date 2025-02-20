13:56  20 лютого
МОЗ оприлюднив перелік ліків, які подешевшають з 1 березня
15:09  20 лютого
Фейсбук блокує сторінки районних ТЦК та їх відділів
13:14  20 лютого
Буданов прогнозує припинення режиму вогню у 2025 році
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2025, 18:04

Путівка у Молдову за 15 тисяч доларів: у Києві викрили схему виїзду чоловіків за кордон

20 лютого 2025, 18:04
Читайте также на русском языке
фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Двом 27-річним жителям Києва, що організували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України повідомили про підозру

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Ділки пропонували чоловікам виїхати з України через Молдову в країни ЄС за 15 тисяч доларів США.

"Клієнти" мали сісти в автобус у Вінниці, що перевозив охочих виїхати за кордон. За безперешкодний проїзд з Києва до Вінниці, оминаючи блокпости, підозрювані просили ще 500 доларів США.

Під час останньої зустрічі фігуранти повідомили, що 15 тисяч доларів США за перетин кордону потрібно покласти у банківську комірку.

Чоловіків затримали та повідомили їм про підозру. Фігурантам обрали запобіжні захід - тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили чергову схему переправлення ухилянтів за кордон. 40-річний чоловік пропонував військовозобов'язаним супровід до прикордонної зони та проведення детального інструктажу щодо втечі через річку до Румунії. За це він просив 9 тисяч доларів США.

Також нещодавно на Закарпатті викрили ще одну схему. Там 45-річний іноземець та його 47-річна знайома намагались переправити за кордон киянина. Він заплатив їм 10 тисяч доларів США. Іноземець вдяг військову форму та прикидався іноземним журналістом, щоб відвернути увагу.

Молдова виїзд за кордон ухилення від мобілізації
В Україні фіксують масовий відтік за кордон 16-17-річних юнаків
20 лютого 2025, 07:59
На Одещині судитимуть ділків, які намагалися переправити через кордон одразу 100 чоловіків
20 лютого 2025, 05:45
Подорож до Румунії за 9 тисяч доларів: на Закарпатті викрили схему переправлення ухилянтів за кордон
19 лютого 2025, 20:32
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Авіаудар по будинку у Херсоні: під завалами знайшли тіло матері постраждалих двійнят
20 лютого 2025, 18:24
Агресивний менеджмент Трампа не залишиться без відповіді
20 лютого 2025, 18:13
На Київщині легковик в’їхав у зупинку та протаранив маршрутку: є постраждалі
20 лютого 2025, 18:09
Європейський інвестбанк готовий кредитувати Україну для створення фонду доступного житла
20 лютого 2025, 17:58
В Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 21 лютого
20 лютого 2025, 17:46
В Одесі пролунав вибух: пошкоджені автівки
20 лютого 2025, 17:37
Зеленський зустрівся зі спецпредставником Трампа Келлогом
20 лютого 2025, 17:19
Росіяни масовано вдарили по Костянтинівці: щонайменше четверо загиблих
20 лютого 2025, 17:08
На дорогах Харкова ТЦК та поліція перехоплюють автомобілі, – соцмережі
20 лютого 2025, 16:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Богданов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »