Путівка у Молдову за 15 тисяч доларів: у Києві викрили схему виїзду чоловіків за кордон

фото: прокуратура

Двом 27-річним жителям Києва, що організували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України повідомили про підозру

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Ділки пропонували чоловікам виїхати з України через Молдову в країни ЄС за 15 тисяч доларів США.

"Клієнти" мали сісти в автобус у Вінниці, що перевозив охочих виїхати за кордон. За безперешкодний проїзд з Києва до Вінниці, оминаючи блокпости, підозрювані просили ще 500 доларів США.

Під час останньої зустрічі фігуранти повідомили, що 15 тисяч доларів США за перетин кордону потрібно покласти у банківську комірку.

Чоловіків затримали та повідомили їм про підозру. Фігурантам обрали запобіжні захід - тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили чергову схему переправлення ухилянтів за кордон. 40-річний чоловік пропонував військовозобов'язаним супровід до прикордонної зони та проведення детального інструктажу щодо втечі через річку до Румунії. За це він просив 9 тисяч доларів США.

Також нещодавно на Закарпатті викрили ще одну схему. Там 45-річний іноземець та його 47-річна знайома намагались переправити за кордон киянина. Він заплатив їм 10 тисяч доларів США. Іноземець вдяг військову форму та прикидався іноземним журналістом, щоб відвернути увагу.