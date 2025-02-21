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Правоохоронці викрили мешканку Чернігова, яка вербувала жінок з інвалідністю для укладення фіктивних шлюбів з чоловіками задля їх безперешкодного виїзду за кордон

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

До міграційної поліції надійшла інформація про те, що 51-річна місцева мешканка підшукує та вербує для злочинної діяльності жінок з інвалідністю, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.

Поліція з’ясувала, що жінка завербувала чернігівку з інвалідністю та запропонувала їй 1000 доларів за фіктивний шлюб із чоловіком, який хотів уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Правоохоронці викрили організаторку та заблокували цю схему.

Фігуратці оголосили підозру. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Поліцейські працюють над встановленням ролі інших учасників схеми.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть ділків, які намагалися переправити через кордон одразу 100 чоловіків.