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Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении судмедэксперта одного из районных отделений бюро судебно-медицинской экспертизы по факту получения взятки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черновицкую областную прокуратуру.

По данным следствия, эксперт за 6000 евро обещал помочь военнообязанному гражданину, которого пограничники задержали за попытку незаконно покинуть территорию Украины, избежать административной ответственности и не допустить передачи по нему документов в ТЦК и СП для дальнейшей мобилизации.

Подозреваемый был задержан правоохранителями, устанавливаются возможные соучастники преступления.

Напомним, ранее на Буковине задержали мужчину, пытавшегося за 1000 евро подкупить пограничников.

Также сообщалось, что на Буковине у границы с Румынией задержали мужчин в "плащах-невидимках".