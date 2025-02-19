фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Від визначеної точки провідник за вказівками організатора мав спрямувати чоловіків на маршрут незаконного перетину кордону, стежити за їхнім рухом і звітувати.

"Клієнти" ретельно готувалися, адже були екіпіровані так званими плащами-невидимками, в яких планували рухатися далі і в яких людину не видно за допомогою тепловізора.

Як виявилось, жителі Івано-Франківської та Хмельницької областей знайшли організатора втечі через один з телеграм-каналів. За незаконне переправлення за кордон чоловіки заплатили йому по 8000 євро.

Стосовно провідника направили повідомлення до Нацполіції. Відносно решти затриманих складені адмінпротоколи.

Тривають заходи зі встановлення місцезнаходження організатора незаконного переправлення.

Нагадаємо, раніше в одному з сіл Одещини прикордонники затримали п’ятьох чоловіків, які хотіли потрапити за кордон. Вони мали пройти 25 км до кордону та заплатит 120 тисяч гривень за "допомогу" у втечі.